- 911 este un nou nume pe scena muzicii trap din Romania care la doar 17 ani lanseaza primul lui single “M.T.K” in colaborare cu Killa Fonic. O piesa cu un sound aparte ce imbina perfect stilurile celor doi artisti, cu accente rock. Piesa a fost compusa de 911 și Killa Fonic, textul a fost scris Killa…

- Castigator al premiilor Grammy, superstarul Justin Bieber lanseaza single-ul “Holy”, featuring Chance The Rapper. Piesa poate fi achizitionata atat in format fizic, cat si digital, alaturi de produse de merchandise exclusive: https://shop.justinbiebermusic.com Track-ul beneciaza de un film de scurta…

- Sasha Lopez este unul dintre cei mai de succes DJ si producatori muzicali in Romania. Nascut in Chisinau, Moldova, acesta si-a facut debutul ca DJ la varsta de 15 ani; la scurt timp dupa ce Serge Istrati (numele sau real), a devenit rezident al clubului “City”, cel mai popular club din Chisinau la vremea…

- Olga Verbițchi lanseaza „Iluzia”, un single ce marcheaza incheierea unei etape din viața. Atunci cand inevitabil apare, sentimentul de negare iese primul in fața și incearca sa te faca sa crezi intr-o iluzie care te amagește ca totul poate fi ca la inceput. „«Iluzia» nu este doar un nou single cantat…

- Alexandra Stan a revenit cu o noua piesa in limba spaniola – Tikari, in colaborare cu artistul puerto-rican LiToo. „Tikari” este compusa de catre Alexandra Stan, LiToo și Șerban Cazan, in studioul HaHaHa Production. Videoclipul piesei a fost filmat in orașul natal al Alexandrei, Constanța.

- Dupa succesul pe care l-a avut cu single-uri precum „Lost in Istanbul”, „Tsunami” și „Oh Ma Ma”, Brianna colaboreaza pentru prima oara cu Erin. Single-ul se numește „Lips, Lips”, iar versurile catchy și beat-urile EDM te poarta printr-o poveste plina de pasiune, dorința și multe cuvinte, ce de multe…

- Minelli revine cu un nou single care se numește „Discoteka” și care este o colaborare cu INNA. Piesa a fost compusa de Minelli, INNA, Alex Cotoi si Sebastian Barac. Videoclipul a fost regizat și filmat de Bogdan Paun și Alex Mureșan, scriptul Andra Marta și Cristina Poszet, producția video Loops Production.…