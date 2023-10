Stiri pe aceeasi tema

- Agentia Nationala de Integritate (ANI) a constatat luni, intr-un raport, nevinovatia deputatului PSD Dan Tudorache, fost primar al Sectorului 1, si a clasat cazul acestuia, el fiind cercetat din anul 2021, dupa autosesizarea institutiei pe baza unor informatii din presa.

- Fostul edil de la Sectorul 1 a aflat la ce concluzii au ajuns inspectorii ANI in cazul sau, dupa ce au facut verificari asupra averii acestuia. Concret, Daniel Tudorache a fost exonerat de catre Agenția Naționala de Integritate (ANI) de alegațiile conform carora ar fi dobandit o avere necuvenita, in…

- Primarul Allen Coliban incepe sa inteleaga ca administratia publica nu este o joaca pentru interesele apropiatilor si ale partidului Primarul Allen Coliban a pierdut, DEFINITIV, previzibil, procesul pe care l-a intentat Camerei de Conturi Brașov și Curții de Conturi. Solutia pe scurt, pronuntata de…

- ANI a anuntat, miercuri, ca a descoperit in declaratia de avere a unei judecatoarede la Tribunalul Bucuresti venitui nejustificate de 30 de milioane de lei. De asemenea, in cazul unui politist, au fost descoperite venituri nejustificate de 1,2 milioane de de lei. Comunicatul ANI Agentia Nationala de…

- Agentia Nationala de Integritate a constatat existenta unor diferente nejustificate intre averea dobandita si veniturile realizate in cuantum total de 31.602.501 Lei in cazul a doua persoane prevazute de Legea nr. 176 2010, dupa cum urmeaza:MAZILU GABRIELA ndash; CRISTINA judecator in cadrul Tribunalului…

- Clotilde Armand este audiata la Parchetul General, in dosarul in care inspectorii Agenției Naționale de Integritate au acuzat-o de incompatibilitate. ANI a stabilit ca primarul Sectorului 1 s-a aflat in conflict de interese si incompatibilitate, fiind sesizat si Parchetul General in legatura cu savarsirea…

