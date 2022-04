Stiri pe aceeasi tema

- Directorul general al Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor (ANPC), Paul Anghel, afirma ca echipe de comisari ai ANPC au facut verificari si au dat explicatii operatorilor economici de pe litoral despre modul in care trebuie sa isi desfasoare activitatea, iar actiunile vor continua,…

- In perioada 27 29 aprilie 2022, Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor ANPC a organizat campania de preventie si consiliere a operatorilor economici care activeaza pe litoralul Marii Negre, inainte de minivacanta de 1 Mai.Sub coordonarea presedintelui ANPC Horia Constantinescu, a vicepresedintilor…

- ”Ridicarea restrictiilor de calatorie a revitalizat cererea de vacante pentru sarbatorile pascale si 1 Mai, fiind necesara suplimentarea ofertelor ori a numarului de locuri pentru Bulgaria si Turcia, anunta Hello Holidays, organizator de sejururi si circuite. Pentru zilele libere de la finalul lunii…

- Dupa mai bine de 2 ani in care vacanțele au fost puse pe pauza sau au fost gestionate in functie de restrictiile din fiecare tara in parte, anul acesta romanii se bucura de lipsa oricarei restrictii in Romania si isi fac planuri pentru vacanta de primavara. Nici strainatatea nu este insa scoasa din…

- Odata cu ridicarea restricțiilor in Romania, anunțata de autoritați inca de acum cateva luni, hotelierii au inceput sa pregateasca ofertele pentru mult așteptatul sezon estival, despre care spera sa fie cel mai bun de dupa izbucnirea pandemiei Covid-19. Potrivit unui studiu realizat de platforma hoteliera…

- Inca de la inceput de februarie au inceput sa curga ofertele de tip „early booking” pentru sezonul 2022, dar la prețuri ceva mai mari decat anul trecut. Libertatea a stat de vorba cu Lucian Badircea, CEO IRI Travel, touroperator pentru litoralul romanesc și bulgaresc, pentru a afla cum se pregatesc…

- Romanii sunt interesati in special de concediile pe litoralul bulgaresc si cel romanesc in aceasta vara, se arata intr-un comunicat al touroperatorului IRI Travel, remis, vineri, AGERPRES. IRI Travel, principalul touroperator specializat atat pe litoralul bulgaresc, cat si pe cel romanesc, anunta lansarea…

- Daca pe litoralul romanesc avem o oferta de 542 de hoteluri, pe litoralul bulgaresc aceasta este de 804 hoteluri. In Romania, topul celor mai solicitate statiuni este condus de Mamaia-Navodari, Eforie Nord, Venus, Jupiter. In Bulgaria, cele mai cautate statiuni sunt: Nisipurile de Aur, Sunny Beach,…