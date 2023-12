Angela Petre: ”Viitor de aur țara noastră are și prevăz prin secoli a ei înălțare!” Am ales acest titlu in versuri pline de incarcatura emoționala care emana rezonanța in ființa noastra, a romanilor din cele mai vechi timpuri. Cați oameni mai citesc in zilele noastre, poezie cu placere, mai ales poezie din secolul XIX? Eu sunt o norocoasa știu destui… iata, versurile lui Dimitrie Bolintineanu mi-au venit in minte auzind la radio o știre la care astazi o sa fac referire. Ce trecut glorios, ce istorie are Romania! Prezentul il știm iar viitorul este acum pe bancile școlii. Dupa cum va spuneam mai sus am auzit mai zilele trecute la un post de radio local o dezbaterea generata… Citeste articolul mai departe pe ampress.ro…

Sursa articol si foto: ampress.ro

Stiri pe aceeasi tema

- O cetate de renume din Romania a fost reabilitata: podurile din secolul XVII-lea au fost refacuteDupa trei ani de reparații și reabilitari, Cetații Fagaraș i-a fost redata vechea mareție, relateaza RADOR RADIO ROMANIA.Zilele acestea au fost recepționate noile lucrari, printre care se numara restaurarea…

- Iarna a facut prapad astazi in mai multe zone ale Romaniei. Potrivit anunțului facut de Elena Mateescu, directorul general al Administratiei Nationale de Meteorologie (ANM), vremea ramane in continuare una de iarna, cu temperaturi scazute, și in perioada urmatoare. Ce fenomen ar putea afecta țara.

- BANAT Intervalul celor doua saptamani va fi caracterizat de alternanțe termice importante; astfel vor fi perioade (20-21 noiembrie și 26-29 noiembrie) in care valorile termice vor fi mult mai ridicate decat cele normale, respectiv maxime de 10...14 grade și minime de 2...6 grade, mediat regional, in…

- Autoritatile dintr-un oras din Romania au propus cresterea taxei pentru oficierea casatoriei in zilele nelucratoare, in 2024, și a celei pentru deplasarea ofițerului de stare civila in afara sediului. Vorbim despre Constanta, acolo unde autoritatile au lansat in consultare publica proiectul de modificare…

- Zilele se scurteaza, iar nopțile se lungesc: nu exista nicio indoiala, vom trece la ora de iarna! Pentru ca da, la noi in țara inca nu s-a adoptat nicio masura privind renunțarea la schimbarea orei. Așadar, in noaptea de sambata, 28 octombrie, spre duminica, 29 octombrie 2023, vom caștiga o ora de somn…

- Italienii de la Enel te lasa fara curent, fara contracte, fara bani. Zilele lor in Romania sunt numarate și, prin urmare, puțin le mai pasa de clienții pe care ii au aici. Responsabilii Enel continua sa iși bata joc de clienții sai din Romania, sporind astfel, imaginea dezastruoasa pe care au capatat-o…

- Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, ar putea veni intr-o vizita in Romania peste doar cateva zile. Pe surse s-a aflat ca președintele Zelenski ar urma sa vina in Romania pe 10 octombrie. Așadar, marțea viitoare. Ar fi prima vizita la București a liderului de la Kiev, de la inceputul razboiului…

- LA SARMALE, INAINTE!… Vasluiul a devenit de mai bine de o saptamana ortocentrul spagii din Romania, dupa ce Dumitru Buzatu a fost prins cu ditamai mita in deja celebra geanta maro, insa viata merge inainte! La Husi, de pilda, s-a mers mai prudent si s-a mizat pe o mita electorala, camuflata cu mai multa…