Angajatorii gasesc cel mai greu candidati: inginerii din constructii, oamenii de vanzari, contabilii si inginerii din productie.

- Specialiștii continua sa fie categoria de candidați cel mai greu de recrutat, in special in domenii precum construcții, financiar – contabil sau producție, acolo unde, in general, angajatorii se confrunta cu un deficit de talente. Cu cat nivelul de specializare este mai nișat, cu atat timpul necesar…

- Romania se confrunta cu o veritabila criza a forței de munca, in condițiile in care milioane de romani au fugit de saracie și lucreaza in strainatate. Salariile mici din țara și lipsa perspectivelor sunt principalele motive, dar chiar și așa in Romania exista și joburi bine platite,

- Specialiștii din sanatate din alte țari au decis ca mai multe alimente care se gasesc chiar și la noi in țara sa fie absolut interzise din cauza unor factori ce pot prezenta probleme reale de sanatate. Iata care sunt acestea și de ce la noi se gasesc pe toate rafturile.

- Primarul Sectorului 4, Daniel Baluta, a declarat luni, 22 ianuarie, ca proiectantii si constructorii au la dispozitie noua luni pentru realizarea proiectului tehnic si alte 24 de luni pentru reconstruirea Planseului Unirii, care este in pericol sa se prabușeasca daca nu se intervine.Concret, lucrarile…

- Contractul pentru proiectul tehnic si pentru executia lucrarilor la placa uriașa din beton din Piata Unirii din București, care este supusa riscului de prabușire, va fi semnat luni, 22 ianuarie, a transmis duminica, 21 ianuarie, Primaria Sectorului 4.Potrivit instituției, construcția din beton, veche…

- In timp ce trupele lui Vladimir Putin invadau Ucraina, in februarie anul trecut, crestea alarma specialistilor in legatura cu un proiect nuclear emblematic al Kremlinului dezvoltat la Astravet, in Belarusul vecin, la mica distanta de granita cu Uniunea Europeana, scrie Bloomberg. Inginerii de la compania…

- Oamenii profita de aceste ultime zile pentru a face cumparaturi in avans. Carnea de porc este cel mai cautat produs in aceasta perioada, de altfel, cele mai mari cozi din Piata Obor sunt in fața macelariilor. Specialiștii au denumit astfel acest fenomen pentru ca inainte de Craciun oamenii fac cumparaturi…