- In strada au ieșit și medicii și asistenții din marile spitale. „Vom continua protestele pana cand principala revendicare, de crestere salariala cu 20%, va fi indeplinita” - anunța cadrele medicale.Intre timp continua și discuțiile dintre Casa Naționala de Asigurari de Sanatate și medicii de familie,…

- Sunt proteste la aceasta ora in fața Ministerului de Finanțe, acolo unde peste 250 de reprezentanți Sanitas cer majorarea salariilor angajaților din sanatate cu 20%. Tot astazi vor avea loc negocieri intre reprezentanții medicilor de familie și CNAS in contextul reducerilor bugetare anunțate.

- Liderii Federatiei Sanitas au declarat miercuri, 17 ianuarie, dupa discuțiile cu premierul Marcel Ciolacu, ca vor renunta la calendarul de proteste doar cand toți angajații din Sanatate vor primi o majorare a salariilor cu 20%.Surse guvernamentale au spus pentru Libertatea ca, in urma discuțiilor de…

- Medicii specilisti din ambulatorii si medicii de familie iși suspenda programul de astazi și vor merge sa-și strige nemulțumirile in fața sediului Casei Nationale de Asigurari de Sanatate. Rezultatul negocierilor intarzie sa apara, iar din acest motiv, medicii au luat decizia de a-și suspenda programul…

- Luni, 15 ianuarie, mediciii de familie intra in greva timp de o ora. Angajații din sistemul de sanatate au cerut deblocarea a 10.000 de posturi din sistemul medical și salarii majorate pentru cei din spitale și din asistența sociala, relateaza Click!. Mai exact, medicii iși striga nemulțumirile dupa…

- Liderii sindicali din Sanatate au anunțat ca pregatesc o greva generala iar ministrul Sanatații, Alexandru Rafila, susține ca, pentru lipsa de medici, este de vina ministrul de Finanțe, Marcel Boloș, intrucat refuza sa aprobe deblocarea posturilor vacante. Federația sindicala Sanitas a anunțat ca, in…

- Unul din cele mai mari spitale de urgenta din Capitala este deja in blocaj. Pentru decembrie, Spitalul "Bagdasar Arseni" mai are un buget de doar 300 de lei, anunța managerul. Si nu e singura unitate medicala in aceasta situație. Casa Nationala de Sanatate a cerut Ministerului de Finante 4,2 miliarde…