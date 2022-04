Stiri pe aceeasi tema

- Rusia a decis sa expulzeze diplomati americani in replica la expulzarea de catre SUA a 12 membri ai misiunii diplomatice ruse la ONU, a informat miercuri MAE de la Moscova, transmite AFP. „La 23 martie, o nota cu lista diplomatilor americani declarati persoane non grate a fost remisa responsabilului…

- *** SC PROFIMOB SRL angajeaza: muncitori calificati si necalificati; montatori mobila. Relatii la telefon 0733 414299. *** SC DRUM INSERV SRL ZALAU cu sediul in Zalau, str. 22 Decembrie 1989 nr.250/A, societate cu vasta experienta in domeniul contructiilor civile si industrial, angajeaza, pe raza judetului…

- Iulia Vantur, care locuiește de ani de zile in India, a plecat in turneu in America cu mai mulți artiști indieni. Primele lor concerte s-au dovedit a fi adevarate reușite, dupa cum s-a putut observa și in imaginile vedetei de pe rețelele de socializare. Salile de spectacole sunt pline. Pe 13 martie,…

- De la invadarea Ucrainei de catre Rusia in 24 februarie, pietele petroliere au fost cele mai volatile din ultimii doi ani, titeiul de referinta Brent inregistrand miercuri cel mai mare declin din aprilie 2020, la doar cateva zile dupa ce a atins un maxim al ultimilor 14 ani, de peste 139 dolari pe baril.…

- 13 cetațeni ruși, acuzați de spionaj, sunt expulzați din Statele Unite. Un avion rusesc a decolat de la Washington in direcția New York, de unde ii va prelua pe aceștia și familiile lor. La bordul aceluiași avion vor mai urca și cațiva membri ai misiunii diplomatice ruse, care se intorc la Moscova.…

- ***Recrutam personal pentru munca in Germania (salvator-supraveghetor) piscina. Cerinte: cunoscator limba germana, cazarea si masa incluse. Salariu atractiv. Relatii la numarul de telefon 0742221921. *** Lipefra Tex angajeaza persoane cu experienta pentru masina de cusut, croi, brodat si calcat. Informatii…

- Andre Leon Talley, fostul director de creație pentru Vogue și un icon al modei in sine, a murit la varsta de 73 de ani. A fost primul editor de culoare care a ajuns la un nivel atat de mare in industria modei. Andre Leon Talley a murit la 73 de ani Omagiile aduse lui Talley au inceput sa vina marți…

- Fostul președinte al SUA, Donald Trump, și-a anunțat luni „susținerea deplina” pentru campania de realegere a ultraconservatorui maghiar Viktor Orban, despre care a spus ca este „un mare lider, respectat de toți”.Premierul Viktor Orban „își iubește din toata…