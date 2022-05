Ministerul bulgar de Externe a confirmat vineri ca Rusia a declarat „persona non grata” un angajat al ambasadei Bulgariei la Moscova, ca represalii la o masura similara luata de Bulgaria in aprilie. Expulzarea diplomatului bulgar a fost ordonata de Ministerul rus de Externe si a fost raportata de agentia de presa TASS. TASS a relatat ca, la 13 mai, ambasadorul extraordinar si plenipotentiar al Bulgariei in Rusia, Atanas Krastin, a fost convocat la Ministerul rus de Externe pentru a i se prezenta o nota prin care un angajat al ambasadei Bulgariei la Moscova era declarat ‘persona non grata’. La…