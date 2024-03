Angajări la Poliția Română. 400 de posturi scoase la concurs, din sursă externă și reîncadrare. Termen pentru înscrieri Angajari la Poliția Romana. 400 de posturi scoase la concurs, din sursa externa și reincadrare. Termen pentru inscrieri Poliția Romana scoate la concurs 400 de posturi de agenți și ofițeri de poliție, precum și de personal contractual. Angajarile se fac prin incadrare directa, din sursa externa sau reincadrare. Inscrierile se fac pana la data 27 martie 2024, ora 16.00, inclusiv in zilele nelucratoare. Posturile scoase la concurs sunt in specialitațile: combaterea criminalitații organizate […] Citește Angajari la Poliția Romana. 400 de posturi scoase la concurs, din sursa externa și reincadrare.… Citeste articolul mai departe pe alba24.ro…

Sursa articol si foto: alba24.ro

- Guvernul deblocheaza 5.200 de posturi vacante in instituțiile din subordinea Ministerului Afacerilor Interne, potrivit unui memorandum ce a avut loc ieri, 29 februarie. ”Posturile care vor fi scoase la concurs sau examen sunt din cadrul Inspectoratului General al Politiei Romane, Inspectoratului General…

- Ministerul Afacerilor Interne anunta, joi, ca a fost aprobat un Memorandum pentru ocuparea prin concurs sau examen a 5.200 de functii vacante din cadrul structurilor din subordine. Deficitul de personal in acestea variaza de la peste 20% in Politia Romana, la 24% in IGSU. ”Posturile care vor fi scoase…