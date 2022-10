Andres Iniesta s-a „luptat” cu depresia mai multi ani si a gasit puterea sa vorbeasca despre perioada dificila din viata sa. Legenda Barcelonei a trecut prin momente extrem de complicate. La fel ca multe persoane, Andres Iniesta a suferit de depresie, boala secolului 21. Marele fotbalist a dus o lupta pentru mai multi ani, iar […] The post Andres Iniesta s-a „luptat” cu depresia: „Cea mai ‘buna’ parte a zilei era cand luam pastila ca sa pot sa dorm…” appeared first on Antena Sport . The post Andres Iniesta s-a „luptat” cu depresia: „Cea mai ‘buna’ parte a zilei era cand luam pastila ca sa pot…