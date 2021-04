Stiri pe aceeasi tema

- Piesa ”Amnesia” se va auzi in toata lumea de pe scena Eurovision. Melodia a fost compusa special pentru acest proiect și da voce starilor și sentimentelor pe care artista le-a trait in ultima perioada. Evenimentul se va desfașura in luna mai, la Rotterdam, iar semifinalele și finala se vor vedea pe…

- Dupa un an atipic, Randi lanseaza „Prinț și cerșetor”, o piesa cu un mesaj aparte, un indemn catre cautarea adevaratei fericiri. In prima zi de primavara, artistul Famous Production spune povestea celor care, prinși in valtoarea vieții, au uitat sa traiasca autentic, in aceasta lume in care modestia…

- Maroon 5 anunța ca lanseaza piesa cu Meghan Thee Stallion. Melodia se va numi“Beautiful Mistakes” și va fi lansata miercurea viitoare, pe 3 martie. Baieții au postat pe Twitter versurile “fill my nights with broken dreams” saptamana trecuta și se pare ca fac parte din noul single. Excited to announce…

- Smiley si Killa Fonic se afla in Top Trending pe locul 20 cu cel mai nou hit al lor " Lasa inima sa zbiere". Piesa a fost lansata pe 12 februarie 2021 si are deja peste 30.000 de like uri. Videoclipul a strans 775.202 de vizionari. Sursa foto video: Youtube Smiley ...

- S-a lasat așteptat, dar Dani Mocanu, cel care s-a retras o perioada din lumina reflectoarelor, acum a revenit. Ce este drept, cantarețul prezinta un alt stil de muzica, insa, chiar și așa, prima sa piesa creștina tot a ajuns in trending. Iata pe ce loc se afla melodia manelistului.

- Smiley lanseaza prima sa piesa din 2021, alaturi de Killa Fonic, „Lasa inima sa zbiere!”, o piesa despre intimitate, eliberare si tacerea din relatii, care se va regasi pe noul sau album, al cincilea din cariera sa artistica, ce se anunta a fi surprinzator ca stil, colaborari si imagine.

- Sebastian Dobrincu și Ioana Ignat sunt doi artiști care au crescut foarte mult in ultima perioada. Aceștia au lansat „Inima naiva„, o piesa pop cu influența dance, care transmite emoție și regretul desparțirii de persoana iubita transpusa intr-un cadru cosmic, ireal. „Impreuna cu Ioana și intreaga echipa…

- Frig afara, dar cald in suflete. Muzica imbraca inimi. Așa se intampla și cu noul single lansat de catre Dora Gaitanovici – „Haina pe inima ta”, o melodie care imbraca intr-o linie melodica pop o poezie care emoționeaza pana la infinit. “Haina pe inima ta” este un cantec-metafora! Este un cantec pe…