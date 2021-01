Stiri pe aceeasi tema

- Un tribunal de la Moscova a hotarat joi ca opozantul rus Aleksei Navalnii sa ramana in inchisoare si i-a respins apelul pe care l-a formulat impotriva plasarii sale in detentie provizorie, relateaza Reuters. Aleksei Navalnii a fost plasat in detentie provizorie pe o perioada de 30 de zile…

- Un tribunal din Marea Britanie a respins cererea Statelor Unite de a-l extrada in America pe Julian Assange, fondatorul WikiLeaks. Judecatorul a motivat ca condițiile de deținere in SUA ar putea sa-i afecteze sanatatea mentala și chiar sa-l impinga la sinucidere, scrie CNN.

- Directia Nationala Anticoruptie a solicitat stramutarea dosarului in care fostul deputat PSD, Vlad Cosma, si tatal acestuia, Mircea Cosma au fost condamnati la cinci, respectiv opt ani de detentie, dosar care se rejudeca de la zero la Tribunalul Prahova. Curtea de Apel Ploiesti a respins solicitarea,…

- Cum parca nu au fost deja prea multe pentru anul 2020, iata ca inca o veste a picat ca un trasnet pentru toata planeta, dar mai ales pentru familia lui Diego Maradona! Cel mai bun fotbalist al tuturor timpului s-a stins ieri din viața la varsta de 60 de ani! Ce a facut unul dintre copiii lui la aflarea…

- Instanța a respins cererea Arhiepiscopiei Tomisului, care a incercat sa obțina anularea masurii care impune ca la pelerinaje sa participe doar localnici. Potrivit digi24.ro , decizia a fost luata de Tribunalul Constanța, dar poate fi contestata in 5 zile, insa avand in vedere ca Sfantul Andrei este…

- Tribunalul Constanta a respins, miercuri, cererea depusa de Arhiepiscopia Tomisului de anulare a deciziei Comitetului Judetean pentru Situatii de Urgenta care interzice pelerinajele religioase, considerand-o neintemeiata. Decizia instantei nu este definitiva si poate fi atacata cu recurs, noteaza…

- Judecatorii ieseni au finalizat motivarea celei mai recente sentinte de condamnare la inchisoare pe viata, data acum cateva saptamani, de Tribunal. Magistratii ieseni invoca in hotararea motivata faptul ca Razvan Butuc, tanarul de 22 de ani condamnat in acest caz, era dependent de substantele cunoscute…

- Judecatoria Constanta doreste ca tanara, de 22 de ani, din Constanta, acuzata ca ar fi lovit patru politisti si trei agenti de securitate, sa fie plasata in arest la domiciliu. Magistratii au respins ieri propunerea de prelungire a masurii arestarii preventive.Tanara, de 22 de ani, din Constanta, acuzata…