Stiri pe aceeasi tema

- Cristina Cioran a devenit mama in luna iulie, cand fetița ei s-a nascut prematur la 7 luni. Vedeta a fost nevoita sa o lase pe micuța in spital, pana in luna septembrie, cand a luat-o acasa. Acum, actrița și-a surprins fanii cu o poza postata pe Facebook. „Copilul meu și cu mine purtam personalizat”,…

- Surpriza incredibila la Prima TV. Una dintre fostele vedete ale PRO TV-ului va fi co-prezentator la Cronica Carcotașilor in ediția de vineri, 5 noiembrie. Despre cine este vorba. Fanilor nu le-a venit sa creada. Cove este co-prezentator la Cronica Carcotașilor Gabriel Coveșeanu este plin de surprize.…

- Divorțul dintre Marian Dragulescu și prima lui soție Larisa a ținut calda prima pagina a publicațiilor mondene de acum ceva timp. Fosta partenera de viața a marelui campion la gimnastica a dezvaluit detalii din intimitatea celor doi, de pe vremea cand formau un cuplu. De ce ar fi ajuns la divorț Larisa…

- Platforma de socializare a examinat tweet-urile oficialilor aleși din șapte țari – Marea Britanie, SUA, Canada, Franța, Germania, Spania și Japonia. Concluzia la care a ajuns seamana cu un „autodenunț”. Twitter a recunoscut ca algoritmii platformei sale amplifica mai multe tweet-urile de la politicieni…

- Violențele interetnice din Myanmar și Etiopia au fost oferite drept exemplu, marți, de Frances Haugen, fosta angajata a companiei, in marturia din Senatul SUA in care explica cum alimenteaza Facebook, in online, comportamentul diviziv și extremist din offline, scrie CNN. In Myanmar, mii de oameni au…

- Dana Nalbaru s-a retras din lumina reflectoarelor și s-a concentrat mai mult pe viața de familie și pe proiectele personale. Soția lui Dragoș Bucur și-a deschis o afacere in București, iar acum e aproape de nerecunoscut. Fosta membra a trupei Hi-Q a renunțat la muzica și s-a dedicat in totalitate creșterii…