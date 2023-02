Stiri pe aceeasi tema

- Primaria Municipiului Dej, urmare a numeroaselor solicitari pentru concertul Ad Libitum Voices, dedicat Zilei Internaționale a Femeii , anunța organizarea unui concert și de la ora 17:30, marți, 7 martie 2023. Al doilea spectacol va avea loc de la ora 19, așa cum a fost anunțat inițial. Persoanele interesate…

- Celebrul violonist ANDRE RIEU revine in Romania pentru o serie excepționala de cinci concerte ce vor avea loc pe scena salii BT-Arena din Cluj-Napoca, cu prilejul Marțișorului, intre 28 februarie și 4 martie, incepand cu ora 19:30. Succesul rasunator al artistului este demonstrat inca o data prin faptul…

- Reguli noi pentru vizitele aparținatorilor in spitalele din Romania. Programul de vizita este stabilit de fiecare unitate sanitara in parte, insa durata vizitei nu va putea depași 30 de minute in saloane și 10 minute in secțiile ATI, prevede un Ordin al Ministerului Sanatații, publicat in Monitorul…

