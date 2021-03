Stiri pe aceeasi tema

- Andi Burlacul a dat startul intalirilor din aceasta seara cu trei fete. Madalina Alexe, Iulia Cazacu și Oana Barbu sunt cele trei norocoase care s-a bucurat de o experiența indedita alaturi de barbatul la care viseaza.

- Dupa o perioada de adaptare petrecuta in Turcia, Burlacul crede ca a ajuns intr-un punct in care lucrurile pot avansa și spera ca le va cunoaște din ce in ce mai bine pe cele 14 fete ramase. Primul sau sarut cu una dintre acestea va scoate la iveala geloziile și adevaratele sentimente ale pretendentelor,…

- Dupa emisiune, Andi Constantin va fi cel care va dezvalui totul despre fete și experiențele traite intr-un nou show, numit "Burlacul - Destainuiri", alaturi de un invitat special, chiar pe Antena Play.

- In cea de-a treia ediție a sezonului 6 Burlacul, una dintre concurente a fost pe punctul de a ieși din competiție. Acuzata in repetate randuri de falsitate, Iulia a a cerut telefonul echipei de producție, cu gandul de a renunța la Andi Constantin.

- Tensiunile dintre fete apar din ce in ce mai des, iar acest lucru o afecteaza pe Iulia Cazacu, care este mai hotarata ca niciodata sa renunțe la trandafirul de la Andi Constantin in urma celor intamplate.

- Abia a inceput emisiunea ”Burlacul”, difuzata numai la Antena 1, insa deja unele concurente au ieșit mai mult in evidența, atat in fața telespetatorilor, cat și in fața lui Andi Constantin. Iata care sunt pretendentele la inima fostei ispite care s-au facut remarcate.

- Nici bine nu a inceput cea de-a doua ediție din Burlacul, caci deja avem parte de primul conflict! Iulia Cazacu și Georgeta Catrina, prima cearta de la Burlacul! Ce replici și-au aruncat cele doua concurente?