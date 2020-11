Stiri pe aceeasi tema

- Scurtmetrajul "And Then the Bear", regia Agnes Patron, a fost desemnat castigatorul Trofeului Animest la cea de-a 15-a editie a Festivalului International de Animatie. "Acest film a fost aproape de perfectiune", a afirmat Wouter Jansen, precizand ca decizia de acordare a trofeului scurtmetrajului…

- 67 de tineri si talentati artisti pianisti din Franta, Ukraina, Azerbaijan, Republica Moldova dar si din mai multe orase din Romania se vor intrece pe scena virtuala a competitiei. Cea de a treia editie a concursului se va desfasura online in perioada 29 octombrie ndash; 1 noiembrie 2020.Cea de a treia…

- „Desigur, cel mai important in perioada aceasta este sa fim sanatoși și sa facem ca lucrurile sa continue sa mearga cat de cat intr-o normalitate, de la școala și familiile noastre și pana la joburi – care sunt in pericol, in special cele ale free-lancerilor din domeniul cultural și al organizarii…

- O adaptare a nuvelei pentru copii scrise si ilustrate de artistul Italian Dino Buzatti in 1945, "Vestita invazie a ursilor in Sicilia/ The Bears’ Famous Invasion of Sicily" (r. Lorenzo Mattotti), va fi proiectata pentru prima data in Romania in deschiderea celei de-a 15-a editii a Festivalului International…

- Peste 8.000 elevi din 12 orase din Romania vor lua startul luni, 21 septembrie 2020, in cea de-a 7-a editie a campaniei ”Traffic Snake Game – Oscar, sarpele hoinar” (TSG). Ca si in anii trecuti, campania incepe sub egida Saptamanii Europene a Mobilitatii, Ramnicu Valcea fiind inscris cu 248 de participanti.…

- Etalon al cinematografiei europene, actorul a primit cetațenie rusa in urma cu șapte ani. Puțini sunt cei ce știu, Gerard Depardieu a locuit o perioada și la București. Nu a fost insa facut public numele pe care l-a primit la botez. Potrivit vedetei, legaturile sale cu preoți și ”dragostea pentru liturghia…

- Premiile Annie, un indicator privind castigatorul titlului de cea mai buna animatie la premiile Oscar, vor fi acordate anul viitor in luna aprilie, a anuntat Asociatia Internationala a Filmului de Animatie.Cea de-a 48-a editie a Annie Awards este programata sa aiba loc pe 16 aprilie 2021,…