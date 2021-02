Stiri pe aceeasi tema

- Un agent de la Poliția Locala Barlad și-a scos la vanzare uniforma veche, ca sa mai faca un ban in plus, scrie cotidianul local vremeanoua.ro. Jurnaliștii au cumparat uniforma și au mers cu ea la șeful agentului.

- O femeie din Texas, care impletește papuși reprezentand personaje celebre, l-a croșetat și pe Bernie Sanders in celebra ipostaza care s-a viralizat pe internet. Papușa a fost licitata pe internet și s-a vandut cu amețitoarea suma de 20.300 de dolari. Creatoarea a donat toți banii unei asociații caritabile.

- Este ancheta la magazinul unde o galațeanca a comandat un telefon scump și a primit in schimb șuruburi. Reprezentanții companiei analizeaza imaginile de pe camerele de supraveghere și verifica drumul parcurs de obiect din depozit pana la domiciliul cumparatoarei, potrivit Mediafax. Reprezentanții…

- Procurorii Parchetului de pe langa Tribunalul Constanta au efectuat in aceasta dimineata o perchezitie la Penitenciarul Poarta Alba, actiunea avand loc intr un dosar penal in care se fac cercetari pentru luare de mita si intruducerea introducerea, in mod ilicit, intr un penitenciar de telefoane mobile…

- In cadrul discutiilor, inculpatul a asigurat partea vatamata ca o poate ajuta sa achizitioneze un imobil la un pret mai redus decat pretul pietei, prin prisma relatiei apropiate pe care o are cu un executor judecatoresc de pe raza municipiului Constanta.Un agent imobiliar din Constanta, deferit justitiei…

- Dennis Man (22 de ani) a inrat intr-o galerie selecta, dupa caștigarea trofeul de cel mai bun fotbalist roman in Ancheta GSP. Anul 2020 poate fi considerat cel mai bun din cariera lui Dennis, avand in vedere ca a devenit om de baza la FCSB și la echipa naționala U21. ...

- Politistii au depistat autorii furtului unei sume de bani din incinta unei firme de curierat cu punct de lucru in municipiul Buzau. Fapta a fost sesizata in iunie de catre un angajat al societatii, un barbat de 43 de ani, din Maracineni.