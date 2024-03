Elevul prins cu pistolul la șocală ar fi cumpărat arma de pe internet, cu 500 de lei. Detalii incredibile din anchetă Conform presei locale, adoloescentul care a venit cu arma la școala se afla la ora de religie in momentul in care polițiștii au efectuat controlul. Cadrele didactice au aflat despre fapta elevului abia dupa ce acesta a fost ridicat de polițisti. Pana in prezent, niciunul dintre colegi nu a reclamat ca ar fi fost amenințat cu arma.Baiatul fusese transferat la liceul din Lupeni la inceputul acestui an școlar, de la liceul din Vulcan. Și acolo a mai fost sancționat pentru fapte violente. Mai exact, tanarul s-a ales cu nota scazuta la purtare și o exmatriculare. Mama baiatului spune ca nu știa ca… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

