Presedintele Senatului, Anca Dragu, a declarat ca formatiunea din care face parte, USR PLUS, îsi doreste sa construiasca si sa implementeze programul de guvernare actual fara sa existe fragmentari în guvernare. Ea a dat ca exemplu guvernul condus de Adrian Nastase, de la începutul anilor 2000, care a avut continuitate, transmite News.ro.

Întrebata duminica, la Prima TV, daca USR PLUS ia în calcul iesirea de la guvernare, Anca Dragu a declarat ca România are nevoie de un program coerent de guvernare pe patru ani.

&"Noi suntem aici sa construim. Noi vrem…