„Visul meu este sa avem siguranta pacii si siguranta libertatii. Eu vreau sa traiesc intr-o tara libera, eu nu vreau sa traiesc intr-un regim asa cum se intampla astazi in Federatia Rusa. Am si experienta regimului sovietic, cunosc si experienta parintilor si bunicilor mei si pentru mine libertatea este foarte importanta. Si de asta imi doresc cu toata puterea ca tara mea sa ramana partea a lumii libere”, a afirmat presedintele Republicii Moldova.Intrebata daca acest lucru se va intampla cu Romania sau fara Romania, Maia Sandu a raspuns:„Impreuna, sigur, cu totii impreuna, in marea familie europeana…