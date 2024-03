Reuters: Fuziunile şi achiziţiile ar putea relansa sectorul neglijat al telecomunicaţiilor din Europa Actiunile companiilor europene de telecomunicatii se afla la minime record in comparatie cu piata, dupa ani de neglijare a acestora de catre investitori, pe pietele dominate de companii cu megacapitalizari, care ofera randamente mai mari. De la inceputul anului 2000, companiile de telecomunicatii europene si-au vazut capitalizarea de piata prabusindu-se de o valoare de sase ori mai scazuta, la 270 de miliarde de dolari. ”Credem cu tarie ca fuziunile si achizitiile pot atrage atentia asupra unui sector de actiuni complet uitat”, a declarat Fabio Caldato, manager de portofoliu la compania de investitii… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Echipa, formata din șapte elevi de la Liceul Teoretic Internațional de Informatica din București, a caștigat concursul european Imagine EU. Competiția i-a invitat pe tinerii europeni sa propuna idei concrete pentru a face Uniunea Europeana un loc mai bun in care sa traiasca și care sa le aduca beneficii…

- „Putin, restabileste ordinea in Ucraina, la Bruxelles si in cadrul guvernului nostru!” este mesajul afișat, alaturi de un drapel al Uniunii Sovietice, in timpul unei manifestații a agricultorilor organizata marți in sudul Poloniei. Astfel de mesaje anti-ucrainene si pro-Putin, observate in timpul protestelor,…

- Organismele europene de reglementare a concurentei ar putea sa relaxeze normele privind fuziunile companiilor de telecomunicatii si totodata sa extinda domeniul regulilor actuale privind telecomunicatiile pentru a implica marile companii din tehnologie dar si alte companii in finantarea retelelor 5G,…

- Premierul maghiar Viktor Orban s-a intalnit miercuri, la Bruxelles, cu fermierii care protestau in centrul orașului, relateaza MTI, conform Rador Radio Romania."Este nevoie de noi lideri si de o noua elita in Europa, deoarece in acest moment - fie ca este vorba despre migratie sau despre razboiul…

- Uniunea Europeana ar putea lua masuri impotriva economiei Ungariei daca Budapesta blocheaza un nou ajutor acordat Ucrainei la un summit din aceasta saptamana. Asta conform unui plan confidențial elaborat de Bruxelles, a anunțat duminica Financial Times.

- Cinci state membre UE din Europa de Est, printre care si Romania, cer Comisiei Europene sa introduca taxe de import pentru cerealele din Ucraina, citand concurenta incorecta creata de aceste cereale, a anuntat luni Ministerul ungar al Agriculturii, transmite Reuters.Intr-un comunicat de presa, Ministerul…

- Un flashmob in susținerea deschiderii negocierilor de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeana a fost organizat astazi, 13 decembrie, in fața sediului Comisiei Europene de la Bruxelles de catre reprezentanții Clubului „Moldova-UE”. {{718224}}Manifestarea are loc inaintea reuniunii Consiliului…

- Kievul avertizeaza in legatura cu ”consecintele devastatoare” in cazul unui dezacord in privinta deschiderii negocierilor cu UE Ministrul de externe ucrainean Dmitro Kuleba a avertizat luni in legatura cu “consecintele dezastruoase” pe care le-ar putea avea absenta unui consens al Celor 27 de state…