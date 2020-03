Anamaria Prodan a pierdut SARCINA în luna A ŞASEA. Dezvăluiri cutremurătoare! Anamaria Prodan vorbeste intr-unul dintre episoade despre un moment foarte dureros din viata ei, și anume pierderea unei sarcini in luna a șasea. "Puteam sa mai am inca un copil, dar am pierdut sarcina spre luna a sasea. A fost pur si simplu o intrerupere de sarcina, asa, spontana. Am considerat ca intotdeauna Dumnezeu stie ce e mai bine pentru mine si pentru familia mea. Si cred ca ceva acolo nu a functionat si decat sa fi nascut un copil care ar fi avut probleme, probabil ca este mai bine ca s-a intamplat asa", a spus Anamaria Prodan. "Prodanca si Reghe. Pretul succesului" A… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

