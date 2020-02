Un barbat din Brasov a trimis gunoiul aruncat de un sofer de TIR pe DN73, prin colet, companiei de transport

Un barbat din Brasov a strans gunoiul aruncat de un sofer de TIR, pe marginea drumului, iar in momentul in care a incercat sa-i atraga atentia, s-a ales cu injuraturi si sicane in trafic,… [citeste mai departe]