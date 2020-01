ANALIZĂ. Libia - un butoi cu pulbere care ar putea exploda lângă Europa ​Interesul comunitații internaționale – și al presei –pentru Libia pare a fi, din nou, în creștere, iar în ultimele luni se observa implicarea unui numar tot mai mare de actori regionali și internaționali: ONU, Turcia, Egiptul, puteri din Golf, Rusia, state membre UE și SUA.



Libia este în conflict de când a izbucnit revolta împotriva lui Muammar Gaddafi, în urma cu noua ani. Oficial, ar fi vorba de doua razboaie civile, primul în 2011 și cel de-al doilea, între foștii oponenți ai lui Gaddafi, începând… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

