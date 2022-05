Stiri pe aceeasi tema

- Alexandru Grumaz, presedintele Centrului de Analiza si Studii de Securitate, a precizat vineri seara la B1 TV, ca Vladimir Putin poate decide singur cand este lansata o arma cu incarcatura nucleara. Acesta a subliniat ca folosirea armelor nucleare reprezinta un scenariu posibil in contextul razboiului…

- Dupa ce au fugit din Ucraina, Maria și cei trei copii ai sai au ajuns la granița de sud a SUA pentru a cere azil joi (10 martie). Refugiații ucraineni cer azil in SUA „Am familie și prieteni in SUA și sunt gata sa ma susțina. De fapt, mi-au cerut sa parasesc Ucraina in aceasta situație ”, a spus Sofia…

- De la declanșarea invaziei ruse, un om incarneaza rezistența intregului popor: Vldimir Zelenski. Președintele ucrainean și-a construit imaginea unui erou, iar rușii incearca sa scape de el. Ce s-ar intampla in acest caz? Publicația elvețiana Blick a pus aceasta intrebare unui expert in securitate. Vladimir…

- Alexandru Grumaz, presedintele Centrului de Analiza si Studii de Securitate a declarat, luni, in emisiunea Talk News de la Profit TV, ca ”in Ucraina se intra in faza unui razboi de gherila, un razboi urban, ceea ce este foarte dificil de purtat. Analistul militar a mentionat ca ”problema principala…

- Alexandru Grumaz, presedintele Centrului de Analiza si Studii de Securitate a declarat, luni, in emisiunea Talk News de la Profit TV, ca ”in Ucraina se intra in faza unui razboi de gherila, un razboi urban, ceea ce este foarte dificil de purtat. Analistul militar a mentionat ca ”problema principala…

- Cel mai recent studiu realizat de Centrul pentru Promovarea Participarii și Democrației din SNSPA ( CPD) indica ca tinerii inactivi, fara studii superioare, sunt publicul cel mai vulnerabil la propaganda ruseasca. Același studiu arata ca romanii, in ansamblu, raman puternici susținatori ai modelului…

- Cel mai proeminent opozant rus Aleksei Navalnii a criticat, din inchisoare, decizia lui Vladimir Purin și a susținatorilor sai de recunoaștere a regiunilor separatiste și l-a comparat pe liderul de la Kremlin cu „un bunic care se imbata și enerveaza pe toata lumea cu poveștile sale – doar ca bunicul…