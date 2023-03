Stiri pe aceeasi tema

- Serviciul de executari silite din cadrul Administrației Naționale de Administrare Fiscala (ANAF) a vandut marți un autoturism Mercedes Benz S500, confiscat de la Elena Udrea la prețul de 25.400 lei, potrivit unui anunț al instituției. A fost cea de-a treia licitație organizata pentru vanzarea mașinii…

- Aflata in spatele gratiilor, dupa ce a fost condamnata in dosarul „Gala Bute", Elena Udrea, fost ministru al Turismului, susține ca alegerile din 2024 vor aduce schimbari majore in conducerea țarii. Ea a dezvaluit și ce s-ar fi intamplat in culisele alegeril ...

- Un tanar de 30 de ani a fost reținut de polițiști dupa ce s-a descoperit ca a incercat sa pacaleasca un barbat caruia ii vanduse mașina. Ulterior, a ieșit la iveala și ca escrocul a apelat la serviciile unui stomatolog, pe care nu l-a mai platit

- "Dupa ce m-au bagat in pușcarie, grupul de la Cluj continua sa se foloseasca de justiția pe care o controleaza ( și alte instituții), ca sa preia in mod abuziv proiectul Transilvania Smart City!PS: Dovezi? Evident ca am!" a scris pe FB fostul ministru. Fostul ministru Elena Udrea, executa o pedeapsa…

- ANAF, prin Serviciul Executari Silite Cazuri Speciale regional București anunța vanzarea prin licitație, a doua sau chiar a treia, a unor bunuri imobile care aparțin fostului ministru Elena Udrea, condamnata in dosarul Gala Bute, dar și a fostușui ei soț, omul de afaceri Dorin Cocoș.Potrivit informațiilor…

- Trei muncitori au murit și alți șapte au fost raniți, in urma unui accident teribil care s-a petrecut in județul Gorj. Mașina in care se aflau s-a rasturnat in cariera Jilt Sud. In mașina se aflau 25 de muncitori, la momentul accidentului Jilt Sud. ISU Gorj spune ca autovehiculul a ramas fara frane.…

- O noua inșelatorie in mediul online: Email-uri sau sms-uri cu presupuse datorii și sume de incasat, trimise in numele ANAF O noua inșelatorie in mediul online: Email-uri sau sms-uri cu presupuse datorii și sume de incasat, trimise in numele ANAF Directoratul Național de Securitate Cibernetica a atras…