Stiri pe aceeasi tema

- Agenția Naționala de Administrare Fiscala (ANAF) vrea sa vanda prin licitație, pe 6 martie, un ansamblu de terenuri situat in Sectorul 1 din București, strada Constantin Godeanu, care aparține Elenei Udrea, relateaza HotNews.ro. Pe cei 5.000 de metri patrați, ANAF vrea sa obțina mai mult de 2,2 milioane…

- Elena Udrea, fost consilier prezidential, sef al Cancelariei Prezidentiale, deputat, ministru al turismului si fost ministru al dezvoltarii regionale si turismului, cere revizuirea Dosarului Gala Bute, cauza in care a fost condamnata la 6 ani de inchisoare. Solicitarea Elenei Udrea se va afla marti,…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie a judecat miercuri, 22 noiembrie, cererea DNA, de redeschidere a procesului in care au fost inculpate fosta consiliera de la Cotroceni și fiica cea mare a fostului președinte al Romaniei. Judecatorii au stabilit ca recursul in casatie formulat de procurori este nefondat…

- Elena Udrea și Ioana Basescu scapa de dosarul finanțarii ilegale a campaniei electorale a lui Traian Basescu. Decizia e definitiva. Inalta Curte de Casație și Justiție a respins definitiv joi calea extraordinara de atac prin care DNA a contestat decizia de incetare a procesului penal in dosarul finantarii…

- Inalta Curte de Casație și Justiție a respins definitiv cererea DNA de recurs in casatie impotriva deciziei de incetare a procesului penal in dosarul finantarii campaniei electorale a lui Traian Basescu din 2009, in care au fost judecate Elena Udrea si Ioana Basescu. Procesul incetase ca urmare a intervenirii…

- Prima instanța le condamnase la 8 ani de inchisoare pe Udrea și 5 ani pe fiica fostului președinte. Inalta Curte de Casatie si Justitie judeca pe fond, miercuri, recursul in casatie introdus de DNA in procesul in care Elena Udrea si Ioana Basescu au scapat de condamnari ca urmare a prescrierii faptelor,…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie judeca recursul in casatie introdus de DNA in procesul in care Elena Udrea si Ioana Basescu au scapat de condamnari ca urmare a prescrierii faptelor in dosarul alegerilor din 2009. „In temeiul art. 440 alin. (4) Cod procedura penala, admite, in principiu, cererea…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie judeca pe fond, miercuri, recursul in casatie introdus de DNA in procesul in care Elena Udrea si Ioana Basescu au scapat de condamnari in urma prescrierii faptelor, in legatura cu finantarea campaniei electorale a lui Traian Basescu la alegerile din 2009.