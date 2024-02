Stiri pe aceeasi tema

- Inalta Curte de Casatie si Justitie a amanat, luni, pronuntarea in cazul recursului formulat de Inspectia Judiciara impotriva deciziei Sectiei pentru procurori in materie disciplinara a Consiliului Superior al Magistraturii de respingere a actiunii exercitate in legatura cu dialogul pe care Daniel Horodniceanu,…

- Sectia pentru judecatori a Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) a decis, miercuri, ca judecatorul Cristi Danilet se poate pensiona. "Sectia pentru judecatori a CSM a hotarat inaintarea catre presedintele Romaniei a propunerilor privind eliberarea din functie, prin pensionare, a domnului Vasilica-Cristi…

- Cristi Danileț , judecator la Tribunalul Cluj, in varsta de 48 de ani, se pensioneaza, conform ordinii de zi a ședinței Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), programate pe 10 ianuarie. Judecatorul Cristi Danilet a anuntat vineri ca iese la pensie , dupa 25 de ani in magistratura, dar va fi prezent…

- Inspectia Judiciara a anuntat, marti, ca a formulat recurs impotriva deciziei Sectiei pentru procurori in materie disciplinara a Consiliului Superior al Magistraturii de respingere a actiunii exercitate in legatura cu dialogul pe care Daniel Horodniceanu, vicepresedinte al CSM, l-a purtat cu un echipaj…

