Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Senatului, Florin Citu, a declarat marti ca Legea offshore, care reglementeaza exploatarea gazelor naturale in Marea Neagra, ar putea fi discutata miercuri in cadrul coalitiei. Legea este foarte aproape de aprobare, a mai spus liderul liberalilor.

- Primii metri cubi de gaz natural românesc din Marea Neagra ar putea sa ajunga la mal la jumatatea acestui an. Și tot de atunci ca efect imediat, românii ar trebui sa primeasca facturi mai mici la gaz. Peste 600 de milioane de dolari au fost investiți de…

- „Sunt interesante discuțiile despre partide și cancanuri, dar tavalugul care s-a pornit peste noi nu se va opri prea repede. Nu știu de ce ne bagam noi in chestiunea Ucraina, pentru ca sutem in centrul a patru crize. Nu cred ca se va mai putea salva ceva din noul PSD, atata timp cat toți sunt alaturi…

- Liderul PSD Marcel Ciolacu a declarat joi, la Parlament, ca legea „onshore” este la fel de importanta ca și legea „offshore” și se așteapta ca Romgazul sa vina cu un plan mai indrazneț pentru anul acesta. „Vorbim de legea offshore și onshore. Daca vorbim doar de offshore știm ca vom scoate…

- Calficata in premiera in faza sferturilor la un turneu de Grand Slam dupa 6-4, 3-6, 6-4 cu Simona Halep (30 de ani), Alize Cornet (32 de ani, locul 61 WTA) a izbucnit in lacrimi la final și i-a oferit interviatoarei Jelena Dokic (38 de ani, fost numar 4 WTA) un interviu emoționant. La finalul meciului…

- Gazele naturale, uleiul comestibil si cartofii s-au scumpit cel mai mult in ultimul an, in timp ce singura ieftinire s-a inregistrat la serviciile de transport aerian, potrivit datelor Institutului National de Statistica publicate vineri. In intervalul decembrie 2020 - decembrie 2021, preturile la…

- Resursele descoperite in Marea Neagra ofera Romaniei șansa de deveni principalul producator de gaze naturale din UE, o oportunitate uriașa pe care nu avem voie sa o ratam. Argumentele sunt numeroase și importante: investițiile vor crea locuri de munca numeroase, vor genera venituri insemnate la bugetul…

- Romania ar putea deveni aproape independenta din punct de vedere energetic cand Romgaz si OMV Petrom vor incepe sa extraga primele cantitati de gaze naturale din Marea Neagra, a declarat ministrul Energiei, Virgil Popescu intr un interviu acordat EURACTIV.Virgil Popescu a mensionat ca este optimist…