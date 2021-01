An Nou, amenzi pentru metehne „moștenite” din 2020 F. T. In prima zi a Noului An, politistii prahoveni, sprijiniți de jandarmi, polițiști locali, precum și de reprezentanți ai autoritaților locale, au desfasurat actiuni de verificare cu privire la respectarea masurilor impuse in contextul starii de alerta. Au fost mobilizați peste 400 de angajați ai structurilor amintite, fiind verificate peste 150 de obiective, circa 100 de mijloace de transport și legitimate aproximativ 2.400 de persoane. Pentru abaterile constatate au fost aplicate 83 de sanctiuni contraventionale in valoare de 15.500 de lei, ca urmare a nerespectarii normelor privind limitarea… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

