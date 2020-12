Stiri pe aceeasi tema

- Orice vaccin poate provoca reactii adverse, a declarat miercuri dr. Anthony Fauci, directorul Institutului National pentru Alergii si Boli Infectioase. Declaratia lui a avut loc dupa ce oficialii medicali din statul Alaska au confirmat miercuri ca un lucrator medical a suferit o reactie adversa fata…

- Inca doi dintre cei sase pacienti transferati de la Spitalul Judetean Piatra Neamt la spitalul mobil de la Letcani au murit, a anuntat, duminica, managerul Spitalului de Boli Infectioase „Sf.Parascheva” din Iasi, dr. Carmen Dorobat. Pacienții nu fusesera raniți in incendiul produs la secția ATI a Spitalului…

- Unul dintre cei 6 pacienți transferați in stare grava de la Piatra Neamț, in urma incendiului care a dus la moartea a 10 persoane internate pe secția de ATI, a murit. Managerul Spitalului de Boli Infecțioase din Iași, Carmen Dorobaț, a precizat ca este vorba despre o femeie de 72 de ani, care era intubata…

- "Este posibil sa avem doze pe care sa le putem oferi oamenilor pana la sfarșitul lunii noiembrie, inceputul lunii decembrie. Probabil pana in decembrie", a spus dr. Anthny Fauci, la CNN, el subliniind ca rezultatele testelor vaccinului dezvoltat de Pfizer si BioNTech sunt "extraordinare". Totodata,…

- Grecia a ordonat joi un blocaj la nivel național, timp de trei saptamani, pentru a ajuta la limitarea reapariției cazurilor de Covid-19, al doilea in acest an, dupa o creștere accentuata a infecțiilor in aceasta saptamana. „Am ales sa iau masuri drastice mai devreme decat mai tarziu”, a spus premierul…

- Managerul Institutului Național de Boli Infecțioase “Matei Balș”, prof. dr. Adrian Streinu-Cercel, a declarat, la Medika TV, ca tratamentul pe care l-a primit pentru infecția cu noul coronavirus președintele SUA, Donald Trump, va fi testat și in Romania, pentru ca a primit avizul de la Agenția Naționala…

- In doua localitați din țara va exista un tur doi al alegerilor pentru primarie. La Ortisoara, in județul Timiș si la Rebra, in Bistrita-Nasaud. Acolo, doi dintre candidați au obținut același numar de voturi, potrivit postului public de televiziune. La Orțișoara s-au luptat pentru scaunul de primar șase…

- Ștefan Cramarciuc, primarul comunei Satu Mare din judetul Suceava, a fost internat chiar in ziua alegerilor la Secția de Boli Infecțioase a Spitalului Municipal Radauți, dupa ce a fost confirmat cu Covid-19, conform antena3.ro. In varsta de 69 de ani, primarul a fost internat duminica dimineața, chiar…