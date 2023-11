Stiri pe aceeasi tema

- Laura Giurcanu și Sanziana Negru au izbucnit in lacrimi, inainte de verdictul final al Irinei Fodor. Concurentele au facut marturisiri complet neașteptate dupa prima cursa pentru ultima șansa din ediția 19 a sezonului 6 America Express - Drumul Soarelui, de pe 15 noiembrie 2023.

- In prima parte a ediției din aceasta seara, cea cu numarul 19 a emisiunii America Express - Drumul Soarelui, difuzata pe data de 15 noiembrie 2023, Giulia Anghelescu și Vlad Huidu au sarbatorit 11 ani de casnicie. Cei doi au primit scrisori de la copiii lor și le-au citit. Emoționați peste masura, au…

- Sanziana Negru face echipa cu Laura Giurcanu pe Drumul Soarelui. Insa, cele doua se ințeleg excelent și dincolo de reality-show, cunoscandu-se mai bine de șase ani. Iata ce semnificație aparte are tatuajul pe care Sanziana Negru și l-a facut la intoarcerea in Romania!

- In cursa pentru ultima șansa, Sanziana Negru și Laura Giurcanu au trecut prin clipe de panica in episodul cu numarul 10 din America Express - Drumul Soarelui, difuzat pe data de 1 noiembrie 2023. Cum au reușit cele doua sa scape dintr-o situație periculoasa.

- Pentru cele trei echipe care s-au calificat in jocul pentru amuleta, ziua a inceput in forța. Alexia și Aris Eram, Ionuț Rusu și George Tanase și Laura Giurcanu și Sanziana Negru au fost concurenții care au reușit sa ajunga primii la Irina Fodor și sa se califice astfel pentru acest joc, in episodul…

- In episodul din aceasta seara, cel cu numarul 8 al emisiunii America Express - Drumul Soarelui, difuzat pe data de 30 octombrie 2023, concurenții s-au intrecut in cursa pentru a caștiga imunitatea pusa la bataie de Irina Fodor. La un moment dat, Laura Giurcanu și Sanziana Negru au facut un gest neașteptat…

- Episodul 6 de la America Express - Drumul Soarelui, din data de 28 octombrie 2023, a adus multe momente speciale in emisiune. In ediția din aceasta seara, Edward Sanda și Cleopatra Stratan au facut un gest emoționant pentru Romica și Catalin Țociu. Iulia Albu a izbucnit in lacrimi. Iata ce s-a intamplat…

- In episodul 11 din Jurnal de calatorie - America Express | Drumul Soarelui, Laura Giurcanu si Sanziana Negru au marturisit ca au plecat in cel mai dur relity show din Romania cu gandul de a gusta din adrenalina și aventura. Totuși, cele doua și-au dat seama rapid ca America Express este o provocare…