Stiri pe aceeasi tema

- Ieri seara, la America Express, schimbarea echipelor a adus o noua provocare pentru concurenți in prima etapa din Argentina. Jocul de amuleta, care a avut la baza regulile hocheiului pe iarba, a fost caștigat de Mike și Catalin Țociu. In aceasta seara, sa

- Concurenții de la America Express - Drumul Soarelui au cautat prin gunoaie și au facut surf in valurile Pacificului, in ultima etapa din Ecuador. In ediția din aceasta seara, o echipa risca sa fie eliminata la cursa pentru ultima șansa.Victoria din ediția de aseara America Express le-a adus lui Aris…

- Anamaria Prodan a fost o surpriza placuta pentru toți concurenții de la America Express. Echipa formata din Romica și Catalin Țociu au avut grija de vedeta toata ziua și s-au asigurat ca fac probele corect. Impresara a fost șocata de modul in care traiesc locuitorii din Ecuador, dupa ce a intrat intr-o…

- America Express – Drumul Soarelui, sezonul 6, ediția 28 din 1 decembrie 2023. A fost o noua seara grea pentru concurentii care iau parte la cel mai tare show de aventura! De la etapa la etapa, numarul echipelor scade, iar tensiunea creste la cote maxime. Dovada a fost in aceasta seara cursa cu barci,…

- Vlad Huidu și Giulia Anghelescu au folosit Jokerul pe care l-au caștigat la primul joc de amuleta din al șaselea stage al sezonului 6 America Express. Concurenții au primit avantajul de a merge la urmatoarea misiune cu mașina de producție. De asemenea, Romica și Catalin Țociu au avut parte de o situație…

- In ediția din aceasta seara, cea cu numarul 25 a emisiunii America Express - Drumul Soarelui, difuzata pe data de 27 noiembrie 2023, Iulia Albu a rabufnit. Intr-un moment tensionat, in timpul unei misiuni, concurenta nu s-a mai putut abține și țipat la niște copii.

- America Express - Drumul Soarelui, sezonul 6, ediția 21 din 19 noiembrie 2023. Dupa ce imunitatea a fost caștigata de Giulia Anghelescu și Vlad Huidu, echipele au pornit intr-o noua misiune. Pe Drumul Soarelui, la America Express, a urmat cursa pentru calificarea la al doilea joc de amuleta. In cursa,…

- Ediția de duminica seara, 19 noiembrie 2023, de la America Express 2023 – Drumul Soarelui a fost una deosebit de tensionata pentru toți concurenții. Echipele rivale au luptat cu ultimele puteri in probele din aceasta zi, pentru a caștiga imunitatea mare a saptamanii. Cine a reușit sa o caștige. Cine…