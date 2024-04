Stiri pe aceeasi tema

- Un cutremur de suprafata, cu magnitudinea de 4,8, produs la o adincime mica, a zguduit vineri coasta de est a Statelor Unite ale Americii (SUA). Seismul s-a simtindu-se puternic inclusiv la New York. Miscarea seismica a provocat zguduirea cladirilor si a indus spaima oamenilor atit in metropola New…

