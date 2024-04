Stiri pe aceeasi tema

- Sanziana Negru și Laura Giurcanu i-au surprins pe jurații de la Chefi la cuțite cu un preparat din America Express. Concurentele au marturisit cat de importanta a fost experiența din continentul american și cum viața le-a fost schimbata.

- Ovidiu Burca nu are nevoie de nimeni pentru a se bucura de vremea frumoasa de afara savurand o cafea la un local de fițe din Capitala. Paparazzii celui mai tare site de știri mondene din Romania, SpyNews.ro, au surprins imaginile care dovedesc fapul ca tehnicianul pare ca are momente in care cea mai…

- Andreea Banica nu se uita la bani atunci cand iese la shopping. Paparazzii celui mai tare site de știri mondene din Romania, SpyNews.ro, au surprins imaginile care dovedesc ca, atunci cand vine vorba despre obiecte vestimentare, artista cumpara atat cat poate duce.

- Povestea de dragoste dintre Iuliana Marciuc și Adrian Enache dureaza de mulți ani. S-au logodit in 2010, insa au decis sa nu se casatoreasca. Cei doi au impreuna un baiat, pe David, și una dintre cele mai solide relații. Prezentatoarea TV a povestit recent, cum l-a cunoscut, de fapt pe artist, care…

- Paparazzii celui mai tare site de știri mondene, Spynews.ro, reușind sa imortalizeze cele mai interesante ipostaze cu celebritațile din Romania. Aceștia sunt mereu cu „ochii-n patru” și au imaginile cele mai inedite. Horia Tecau a fost protagonistul acestui material și a fost surprins in timp ce arata…

- Paparazzii celui mai tare site de știri mondene, Spynews.ro, nu rateaza nicio ocazie pentru a le surprinde pe vedetele din Romania in diverse ipostaze. De data aceasta, in vizorul lor au fost Alice Peneaca și Dragoș Caliminte care se aflau la cumparaturi. Ei nu au mers singuri, ci alaturi de fiica lor…

- Pentru aceasta zi de miercuri, redacția Spynews.ro, site-ul numarul 1 de știri mondene din Romania, ți-a pregatit ghicitoarea zilei. Sigur nu știi raspunsul la ghicitoare care este una destul de simpla. Tu ai ghicit?