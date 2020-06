Stiri pe aceeasi tema

- Mai putin de 100 de milioane de lei au fost incasate din amenzile aplicate in perioada starii de urgenta, a anuntat, duminica, ministrul Finantelor Publice, Florin Citu, in conditiile in care valoarea totala a amenzilor se ridica la peste 600 de milioane de lei, informeaza AGERPRES . “Au fost incasate…

- Astazi este ultima zi in care pot fi contestate in instanța amenzile pentru nerespectarea restricțiilor impuse in perioada in care Romania s-a aflat in stare de urgența din cauza pandemiei de coronavirus. In perioada starii de urgența au fost amendați peste 300.000 de romani, amenzile ridicandu-se la…

- Liderii partidelor de opoziței din Parlament au elaborat un proiect de lege prin care sancțiunile date in perioada starii de urgența vor fi anulate automat. Asta, dupa ce Curtea Constituționala a decis, miercuri, ca cele 300.000 de sancțiuni date de polițiști in aceasta perioada sunt ilegale și pot…

- Curtea Constitutionala a declarat neconstitutionala ordonanta de urgenta prin care au fost majorate amenzile date pentru incalcarea ordonantelor militare pe motiv ca nu au claritate si predictibilitate. Curtea Constitutionala a admis miercuri sesizarea Avocatului Poporului impotriva OUG 36/2020, actul…

- Avocatul Poporului, Renate Weber a explicat, miercuri, la Digi24, ca decizia Curtii Constitutionale nu anuleaza amenzile date de autoritati, in perioada starii de urgenta.Persoanele amendate in aceasta perioada trebuie sa conteste amenda la tribunal, spune Avocatul Poporului. "Daca astazi CCR constata…

- Curtea Constituționala a admis miercuri sesizarea Avocatului Poporului impotriva OUG 36/2020, actul normativ prin care guvernul a introdus amenzi de pana la 20.000 de lei pentru nerespectarea ordonanțelor militare și a condițiilor de ieșire din case in perioada starii de urgența, au declarat pentru…

- ”Dupa declaratia ministrului Marcel Vela privind existenta unor abuzuri ale cadrelor MAI in aplicarea prevederilor Ordonantelor Militare, Partidul Ecologist Roman invita magistratii sa analizeze cu profesionalism cazurile de acest tip si sa dispuna anularea amenzilor.”, solicita Danuț Pop, președintele…