Stiri pe aceeasi tema

- In contextul alegerilor locale generale din 5 noiembrie, Inspectoratul General al Poliției amintește ca mituirea alegatorilor constituie o infracțiune ce se pedepsește penal. Sancțiunea prevazuta in Codul penal pentru infracțiunea de corupere a alegatorilor este amenda ce variaza intre 37 mii de lei…

- Orele de odihna, respectiv orele de liniște de la bloc, sunt prevazute in Legea nr. 61/1991. In cazul in care legea nu este respectata, veți primi amenzi usturatoare. Iata ce prevede legea si cine poate fi amendat daca nu o respecta.Cei care nu respecta orele de liniste la bloc risca amenzi de pana…

- Romanii care locuiesc la bloc risca amenzi usturatoare in conditiile in care fac anumite zgomote care ii deranjeaza pe vecini, intr-un anumit interval orar. Cei care nu respecta orele de liniste la bloc risca amenzi de pana la 1.500 de lei. Suma se mareste in cazul in care persoana vizata nu este la…

- GN TV a difuzat insuficiente programe in limba romana și a fost amendat cu 12 000 de lei, in ultima ședința a Consiliului Audiovizualului (CA). LEGAL TV care a avut insuficiente programe in prima difuzare nu a fost sancționat, scrie Realitatea.md . Postul de televiziune GN TV a avut, in perioada monitorizata,…

- Șoferii risca sa primeasca amenzi usturatoare daca vor face, in trafic, gesturi care sunt considerate de unii ca fiind aparent banale. Iata despre ce este vorba și ce sancțiuni risca participanții la trafic care nu respecta legea.

- In ședința de vineri, Consiliul Audiovizualului (CA) a aplicat peste 20 de sancțiuni in suma totala de 437000 de lei (22,6 mii de euro) posturilor PRIME, Publika TV, CANAL 2, CANAL 3, CANAL 5, MEGA TV și Familia pentru nerespectarea prevederile privind programele locale, comunica MOLDPRES . Astfel,…

- Secretarul de stat in cadrul MAI, Raed Arafat, este de parere ca cei care ignora arborarea steagului rosu pe malul Marii Negre si intra in apa punand viata in pericol salvamarilor ar trebui amendati, potrivit News.ro. &n

- Noul director general interimar al Termoelectrica S.A., Iurie Razlovan, inca din prima zi de lucru a inspectat Gospodaria de pacura și anume locul unde a avut loc unde ar fi fost ingropata pacura. Instituția comunica ca așteapta rezultatele oficiale ale testarii și prescripția Inspectoratului pentru…