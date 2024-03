Vasluienii care incendiază vegetația uscată riscă amenzi usturătoare | VIDEO ATENȚIONARE… Inca o data, reprezentanții ISU Vaslui atrag atenția populației asupra riscurilor la care se expun cei care aleg igienizarea terenurilor prin incendiere. Pe langa pericolele la care se expun, inclusiv riscul de a-și pierde viața, cei care recurg la astfel de metode pot fi amendați cu sume cuprinse intre 7.500 și 15.000 de lei […] Articolul Vasluienii care incendiaza vegetația uscata risca amenzi usturatoare | VIDEO apare prima data in Vremea noua - Liderul presei vasluiene . Citeste articolul mai departe pe vrn.ro…

