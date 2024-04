Amenzi de peste 65.000 de lei date de polițiști și jandarmi in Alba, in ultimele 24 de ore. Sute de mașini și persoane verificate Polițiștii și jandarmii din Alba au dat amenzi de peste 65.000 de lei, in cadrul acțiunilor in sistem integrat, derulate in ultimele 24 de ore. Au fost verificate sute de mașini și persoane. Potrivit IPJ Alba, in cadrul activitaților desfașurate in 16 aprilie, au fost legitimate, prin intermediul aplicației eDAC, 423 de persoane. De asemenea, […] Citește Amenzi de peste 65.000 de lei date de polițiști și jandarmi in Alba, in ultimele 24 de ore. Sute de mașini și persoane…