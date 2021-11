Stiri pe aceeasi tema

- Procesul verbal de sanctionare cu suma de 7.000 de lei a societatii Lidl Discount SRL a fost incheiat in 9 martie 2021, dar societatea a contestat in justiție amenda și a avut caștig de cauza la prima instanța de judecata.Inspectorii ANPC au considerat ca modalitatea de afisare a mentiunii „Stoc limitat”…

- Unul din magazinele, pe care concernul german Lidl le deține in Alba Iulia, a fost amendat de catre Comisariatul pentru Protectia Consumatorului din cauza expresiei „stoc limitat” afisata la unele produse aflate la vanzare. Magistratii au avut insa o opinie diferita fata de comisarii ANPC si au anulat…

- Si-a dat fostul iubit in judecata pentru ca voia sterse de pe Facebook pozele cu ei doi. Decizia instantei a surprins-o pe o tanara din Sibiu. Si-a dat fostul iubit in judecata pentru ca voia sterse de pe Facebook pozele cu ei doi. Decizia instantei a surprins-o pe o tanara din Sibiu O poveste…

- In acest dosar, Tariceanu a fost acuzat ca nu a constatat si nu a supus la vot in plenul Senatului incetarea mandatului de senator al lui Cristian Marciu, desi acesta avea o decizie definitiva in instanta prin care fusese declarat incompatibil si nu mai putea ocupa functia.La termenul de marti al procesului,…

- Eugen Teodorovici, fost ministru de Finante, anunta ca l-a executat silit pe premierul interimar Florin Citu, care este obligat de instanta sa achite 3.500 de lei drept cheltuieli de judecata, informeaza G4media . Eugen Teodorovici a precizat ca a castigat procesul pe care i l-a intentat Cițu, dupa…

- Judecatorii de la Tribunalul Neamt au dispus ca spaga primita de un medic ortoped, trimis in judecata in 2019 pentru luare de mita, sa fie vanduta. Este vorba despre 187 de pachete de cafea, 130 de pachete de tigari si 129 de sticle cu bauturi spirtoase, scrie Observatornews . Sunt bunuri care au fost…

- Curtea Suprema de de Justiție va examina miercuri, 6 octombrie, cererea de stramutare la o alta instanța de judecata, egala in grad, a cauzei civile depuse de președinta țarii, Maia Sandu in procesul de judecata cu magistratul Vladislav Clima, fost președinte la Curtea de Apel Chișinau. Procesul a fost…

- O familie din Alba Iulia se judeca de mai bine de un an cu asociația de proprietari din care fac parte. Oamenii cer despagubiri dupa ce conducta de apa pluviala care traverseaza blocul a cedat și le-a inundat apartamentul. Deși cei doi locatari au caștigat in prima instanța, la Judecatoria Alba Iulia,…