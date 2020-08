Stiri pe aceeasi tema

- Limba, cultura si civilizație romaneasca in Franta. Un curs opțional va fi predat in Hexagon de anul acesta, de catre profesori selectați. Este o inițiativa a Institutului Limbii Romane și a Ambasadei noastre la Paris.

- Franța devine, incepand din acest an, a șaptea țara din Europa in care va fi predat cursul opțional de Limba, cultura si civilizatie romaneasca (LCCR), urmare a demersurilor intreprinse de catre Institutul Limbii Romane (ILR) și Ambasada Romaniei in Franța

- Unchiul liderului sirian Bashar al-Assad, Rifaat al-Assad, a fost condamnat miercuri, la Paris, la patru ani de inchisoare, dupa ce a fost gasit vinovat de faptul ca a construit in Hexagon un vast patrimoniu imobiliar, estimat la 90 de milioane de euro, a carui confiscare a fost dispusa de catre…

- Roxana Maracineanu, ministrul francez al Sporturilor, s-a pronuntat luni in favoarea prezentei spectatorilor in tribune, in momentul reluarii competitiilor sportive din Hexagon, noteaza Agerpres.In varsta de 45 de ani, fosta sportiva de performanța romanca naturalizata in Franța spune ca este ”esențial”…

- Ministrul francez al Sporturilor, Roxana Maracineanu, s-a pronuntat luni în favoarea prezentei spectatorilor în tribune, în momentul reluarii competitiilor sportive în Hexagon, informeaza presa franceza."Am facut o prioritate din prezenta suporterilor la reluarea acestor…

- Institutul Cultural Roman de la Paris desfasoara proiectul ”Impreuna cu creatorii romani din Franta in timpul si dupa coronavirus”. In asteptarea reluarii activitatii teatrelor, muzeelor, salilor de concert sau a cinematografelor, ICR Paris publica interviuri despre viata si proiectele a 15 artisti…