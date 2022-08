Stiri pe aceeasi tema

- Romania se afla printre țarile europene cu cele mai mici chirii, potrivit studiului Deloitte Property Index 2022, cu 7,5 euro/mp in București și Cluj și 6,60 euro/mp in Brașov. Conform datelor disponibile bazate pe diferite orașe europene, Parisul este orașul cu cele mai mari chirii din Europa, cu 29,10…

- Premierul maghiar a reluat joi, cu ocazia participarii la adunarea conservatori americani din Texas, acuzațiile ca strategia statelor occidentale privind razboiul din Ucraina a eșuat și a cerut din nou negocieri intre Statele Unite și Rusia pentru incheierea unui acord de pace. „Ucraina este vecina…

- Cozile lungi si zborurile anulate din cauza lipsei de personal au provocat uneori haos, determinand companiile aeriene sa-si reduca programul, in timp ce industria se straduieste sa tina pasul cu cresterea cererii dupa pandemia de Covid-19. Noua carta ii va ajuta pe pasageri sa stie ce sa faca daca…

- Biroul pentru Afaceri Externe, Commonwealth si Dezvoltare din Marea Britanie (FCDO) l-a convocat pe ambasadorul Rusiei, Andrei Kelin, cu scopul de "a-si exprima profunda ingrijorare a Marii Britanii cu privire la informatiile despre moartea cetateanului britanic Paul Urey in captivitate in zonele necontrolate…

- Oficial, anul trecut, au ajuns in Marea Britanie, intre aprilie – septembrie, 32 tone de tomate produse in Romania, dintr-un total de 233 t, livrate pe pietele-terte. In realitate, cantitatea totala vanduta pe piata Marii Britanii ar putea fi mult mai mare. Un cititor al siteului Lantulalimentar.ro,…

- Ryanair a declarat luni (6 iunie) ca le solicita pasagerilor sud-africani sa-și dovedeasca naționalitatea inainte de a calatori, realizand un test in afrikaans, o limba folosita de doar 12% din populație. Afrikaans a fost mult timp identificat cu regimul apartheid și minoritatea alba. Ryanair a starnit…

