Ambasada Rusiei din SUA neagă informațiile că forțele rusești ar fi dus ucraineni din Mariupol în zone îndepărtate din Rusia Ambasada Rusiei in SUA a spus ca sunt false informațiile potrivit carora forțele rusești ar fi deportat ucraineni din Mariupol in Rusia. Intr-o postare pe Telegram, ambasada a afirmat ca vehiculele care evacueaza civili sunt inspectate de trupele rusești pentru a „evita operațiunile de sabotaj” ale forțelor ucrainene. De asemenea, aceasta a afirmat ca Rusia nu a impiedicat civilii din Mariupol, dar „va reține toți bandiții și fasciștii”, conform epicnews.ro . Ambasada Rusiei in SUA spune ca nu a deportat ucraineni din Mariupol, deși Ucraina ii acuza ca ingreuneaza eforturile de evacuare Ucraina… Citeste articolul mai departe pe romanialibera.ro…

