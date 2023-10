Stiri pe aceeasi tema

- Alte 2.000 de calculatoare recondiționate de catre Ateliere Fara Frontiere vor fi donate in a doua parte a ediției Dam Click pe Romania 2023, catre 154 de instituții educaționale din 40 de județe ale țarii. Dam Click pe Romania este un program al Asociației Ateliere Fara Frontiere care urmarește digitalizarea…

- A doua soluție din Campania Așteapta-te, romane. #PUTEM3000: SanatateaMintala.ro, platforma de informații vitale pentru ințelegerea tulburarilor de sanatate mintala și reducerea stigmei, cu articole, ghiduri utile, linii telefonice de urgența, cadru legislativ și dicționar de termeni O soluție Code…

- Am lansat prima soluție din Campania Așteapta-te, romane. #PUTEM3000: „Acasa, in siguranța”, informații vitale pentru toți cetațenii care locuiesc in zone cu risc seismic și o harta a cladirilor rezidențiale vulnerabile expertizate in Romania. O soluție MKBT: Make Better și Code for Romania COMUNICAT…

- Teodora Bentz, cunoscuta profesoara de limba și literatura romana, originara din Focșani, este noul director al Palatului Național al Copiilor din București. Potrivit informațiilor publicate pe site-ul instituției sus menționate, prof.dr. Teodora Bentz este profesor de limba și literatura romana la…

- Comunicat de presa „PNRR: Fonduri pentru Romania moderna și reformata!” UAT COMUNA VULTURU a semnat contractul de finanțare nr. 2142DOT/2023 pentru proiectul „Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a Școlii gimnaziale Vulturu și a 4 structuri din subordinea acesteia” (cod F-PNRR-Dotari-2023-1914),…

- Actrita Maia Morgenstern, managerul Teatrului Evreiesc de Stat din Bucuresti, dirijorul Cristian Macelaru, directorul artistic al Festivalului International George Enescu, si actorul Florin Piersic se numara printre personalitatile premiate in cadrul unei ceremonii desfasurate, luni dupa-amiaza, la…

- Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din Romania (OAMGMAMR) organizeaza, prin filialele judetene si a municipiului Bucuresti, examenul de grad principal – sesiunea 2023, conform Ordinului Ministrului Sanatatii nr. 1137/06.09.2018 pentru aprobarea Metodologiei…

- Cred ca de cand, in chinuri, m-a expulzat mama pe planeta, undeva in creierul meu se forma incet, dar sigur, aceasta intrebare atat de gingaș formulata in titlu. De ce, mama, de ce? „Alta țara n-ați gasit? Polonia, Japonia, Burundi, oriundi”, zic domnii de la Fara Zahar, dar cum raiul nu pare sa se…