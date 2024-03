Stiri pe aceeasi tema

- Comunicat de presa Semnarea de catre ministrul afacerilor externe Luminita Odobescu a acordurilor pentru infiintarea delegatiei Federatiei Internationale a Societatilor de Cruce Rosie si Semiluna Rosie in Romania Ministrul afacerilor externe Luminita Odobescu a semnat marti, 19 martie 2024, Acordul…

- Purtatorul de cuvant al PSD, senatorul Lucian Romascanu, a anuntat (…) ca lista comuna PSD – PNL la europarlamentare va fi deschisa de Ramona Chiriac, sefa Reprezentantei Comisiei Europene in Romania. „Vestea buna este ca avem un candidat care deschide lista de europarlamentare, pe doamna Ramona Chiriac,…

- Crucea Roșie Romana Filiala Alba reia in aceasta luna cursurile de calificare „infirmiera/infirmier”. Primul curs se va desfașura la Alba Iulia, iar in urmatoarea perioada va fi programat un curs similar și la Abrud. Programul de formare „infirmier/ infirmiera” este autorizat și recunoscut la nivel…

- Primarul comunei Varteșcoiu, Viorel Mirza, a primit diploma de excelența și trofeul „Primar de 3 stele“, pentru activitatea din cele 3 mandate. Distincțiile i-au fost acordate in cadrul sesiunii ordinare a Adunarii generale a Asociatiei Comunelor din Romania (ACoR). Evenimentul se desfașoara in perioada…

- Postare Facebook/Sorin Grindeanu: Intalnire constructiva cu Kathleen Ann Kavalec, Ambasadorul SUA la București, și George Tsunis, Ambasadorul Statelor Unite in Grecia! Am discutat despre conectivitatea in regiune, pe axa nord-sud, cu accent pe legaturile dintre Ucraina- Republica Moldova- Romania- Bulgaria-…

- Crucea Roșie Romana Filiala Alba a finalizat, in ultima parte a acestui an, doua serii de cursuri de calificare „infirmiera/infirmier”, in cadrul carora au fost pregatite peste 40 de persoane. Cursurile s-au desfașurat la Abrud și la Alba Iulia, avand o durata de 6 luni (720 de ore de teorie și practica).…

- 28 Decembrie 2023 Comunicat de presa privind finalizarea proiectului ”Dezvoltarea societații CICAVI SRL” Societatea CICAVI SRL, identificata prin CUI 15165945 , numar de ordine in Registrul Comertului J39/42/2003, cu sediul inSat Joraști, Comuna Vanatori, județul VRANCEA, Romania, cod poștal 627397,…

- 28 Decembrie 2023 Comunicat de presa privind finalizarea proiectului „Dezvoltarea societații OLEHEM ROTIREF SRL prin achiziția de echipamente” Societatea OLEHEM ROTIREF SRL, identificata prin CUI 37927929 , numar de ordine in Registrul Comertului J39/709/2017, cu sediul in Mun. Focsani, Str. B-dul…