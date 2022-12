Stiri pe aceeasi tema

- Sindicatul a spus ca, din cauza majorarilor salariale sub rata inflatiei, a cerut lucratorilor din sapte centre de distributie germane sa intre in greve, care ar urma sa alterneze intre diferite locatii. Amazon a spus ca apelurile de greva au afectat doar cateva dintre cele 20 de centre logistice ale…

- Un numar redus de utilizatori TikTok au descoperit o noua functie, care este in prezent testata de compania chineza si care faciliteaza vizionarea pe orizontala a clipurilor video. In formatul actual, pagina clipurilor dreptunghiulare include un buton pentru Full Screen. Apasand acest buton, utilizatorul…

- Posesorii smartphone-urilor iPhone 14 din Franta, Germania, Irlanda si Marea Britanie sunt primii europeni care pot incerca si folosi noul sistem de comunicare prin satelit lansat recent de Apple. La fel ca in Statele Unite, unde aceasta optiune este disponibila de cateva saptamani, comunicarea prin…

- Cartile audio vandute de Spotify vor fi disponibile in mai multe tari vorbitoare ale limbii engleze, printre care Marea Britanie, Irlanda, Australia si Noua Zeelanda, anunta compania cu origini suedeze. Spotify spune ca intreaga librarie de carti audio va fi disponibila tarilor nou inregimentate, fara…

- Anuntul, primul facut de Amazon de cand institutiile media, inclusiv Reuters, au scris luni despre planurile de concediere, marcheaza o schimbare importanta pentru o companie cunoscuta pentru crearea de locuri de munca si extinde cele mai recente concedieri care au avut loc in sectorul tehnologiei.…

- YouTube incearca sa-si diversifice sursele de venit, in conditiile unei piete de advertising slabite, prin lansarea unor functii de shopping dedicate formatului Shorts. In timp ce navigheaza vertical printre clipurile video scurte, utilizatorii vor vedea produse promovate pe care le vor putea achizitiona…

- Amazon dauneaza clientilor sai, indreptandu-i catre ”o oferta recomandata”, ceea ce duce la ascunderea ofertelor cu o valoare mai buna, iar consumatorii ajung sa plateasca mai mult pentru produse, potrivit procesului, care urmeazza sa fie inregistrat in octombrie la Tribunalul de Apel pentru Concurenta…

- Conductele Rusiei Nord Stream 1 si Nord Stream 2 au explodat in mai multe locuri in aceasta saptamana, deversand gaze in Marea Baltica, in largul coastelor Danemarcei si Suediei. Seismologii au inregistrat explozii in zona. Uniunea Europeana a declarat ca suspecteaza ca pagubele au fost provocate de…