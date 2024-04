Stiri pe aceeasi tema

- Unitatea va fi condusa de Mustafa Suleyman, cofondatorul Google DeepMind, nascut la Londra, pe care Microsoft l-a angajat luna trecuta. DE CE ESTE IMPORTANT In calitate de sustinator principal al producatorului de ChatGPT OpenAI, Microsoft este lider mondial in tehnologia care se dezvolta rapid. Dar…

- Marii producatori mondiali de bere spera ca vremea calduroasa, si o serie de mari evenimente sportive care vor avea loc in vara acestui an, ii vor ajuta sa isi revina dupa an 2023 dificil, transmite Bloomberg. Heineken NV, Carlsberg AS si Anheuser-Busch InBev NV se numara printre producatorii de bere…

- In SUA, Australia, Spania si Mexic, aproximativ 70% dintre adulti au spus ca sunt ”foarte sau oarecum stresati” de bani. Procentul s-a redus usor la 63% in Marea Britanie, 57% in Germania, 55% in Elvetia si aproximativ jumatate din locuitori din Singapore si Franta. In aceste tari, intre jumatate si…

- Fanii din Anglia și Scoția au fost avertizat cu privire la puterea berii germane. Avertismentul a venit inainte de Campionatul European de Fotbal din Germania. Euro 2024 va incepe in luna iunie. Aproximativ o jumatate de milion de britanici vor calatori la vara in Germania. Ministerul britanic de…

- Daiana Crețan a dus odata cu muzica tradiționala bucovineana micii și multe alte preparate tradiționale in Londra. Solista de muzica populara originara din Suceava organizeaza caravane cu autobucatarii mobile in Marea Britanie. Stabilita de ani buni in Anglia, cantareața vine in ajutorul importantei…

- Criptomoneda s-a retras ulterior cu mai mult de 1%, la 66.943,70 dolari pe unitate, conform Coin Metrics. In timpul sedintei de tranzactionare bitcoin a crescut pana la 70.170,00 de dolari pe unitate, depasind recordul anterior stabilit marti. Ascensiunea de vineri a bitcoin a inceput in perioada in…

- In 2021, puțini oameni știau de Wrexham A.F.C., un club galez din liga a cincea a Angliei. Acum, știe o planeta intreaga: e al treilea cel mai vechi club din lume și tocmai a promovat in liga a patra din Anglia, dupa ce a fost cumparat de actorii americani Ryan Reynolds și Rob McElhenney.

- Oamenii legii din Marea Britanie au lansat o operațiune urgenta de cautare. O adolescenta romanca in varsta de 17 ani a disparut in drum spre aeroportul Manchester. Lidia Lupo (probabil, Lidia Lupu, n.r.) a fost vazuta in compania unui barbat.