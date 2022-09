Amazon lansează primul Kindle cu stylus Amazon a prezentat Kindle Scribe, un cititor de carti digitale cu ecran E Ink de 10,2 inch si 300 ppi. Acesta este primul Kindle care acomodeaza un stylus. Stylus-ul permite desenarea, crearea insemnarilor si adnotarea cartilor (inclusiv in format PDF), ceea ce pare sa a fi o functionalitate care se adreseaza unei nise destul de inguste de utilizatori. Vor fi disponibile doua tipuri de stylus-uri – Basic si Premium, ambele folosind tehnologia Wacom EMR. Versiunea Premium va costa 30 de dolari in plus si va si avea un senzor pentru stergerea insemnarilor si un buton care poate fi folosit ca shortcut… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Utilizatorii vor putea sa rasfoiasca catalogul in aplicatia Spotify si sa cumpere prin intermediul site-ului web, potrivit companiei suedeze, in mod similar cu achizitionarea abonamentului Spotify. Piata cartilor audio a fost estimata la 4,8 miliarde de dolari in 2021 si era asteptata sa creasca cu…

- Apple Watch Series 8 are doi senzori de temperatura care pot face masurari precise la fiecare cinci secunde. Masurarea temperaturii va fi folosita in scopul monitorizarii menstruatiei, functie ale carei date sunt criptate. O alta noutate este detectarea accidentelor cu ajutorul senzorilor. Aceasta va…

- Sursele Variety sustin ca Netflix se grabeste sa-si lanseze versiunea cu reclame. Pentru a fi disponibila inaintea celei pe care o va oferi Disney+, Netflix ar vrea sa aiba lansarea pe 1 noiembrie. Disney+ a anuntat deja ca va lansa versiunea cu reclame pe 8 decembrie in Statele Unite. Aceasta va costa…

- Disney+ a castigat in ultimul trimestru 14,5 de milioane de abonati, majoritatea din afara Statelor Unite. Serviciul de streaming are acum 152,1 de milioane de abonati. Celelalte doua servicii de streaming detinute de Disney, Hulu si ESPN+ au ajuns la 46,2 respectiv 22,8 de milioane de abonati. Asta…

- Asa cum a promis in martie, Samsung si-a lansat oficial programul prin care utilizatorii pot incerca sa-si repare singuri telefoanele sau tabletele, cumparand componentele si instrumentele necesare. Producatorul coreean deruleaza acest program in colaborare cu iFixit si le vinde utilizatorilor instrumente…

- Cea mai valoroasa moneda digitala din lume a atins vineri un varf de 24.412 de dolari, potrivit datelor CoinDesk, cel mai ridicat nivel din mai mult de sase saptamani, revenind ulterior in jurul nivelului de 24.000 de dolari pe unitate. Cresterea Bitcoin a inceput dupa ce Rezerva Federala americana…

- Twitter a trimis e-mail-uri celor care platesc pentru serviciul Twitter Blue, anuntandu-i ca, in Statele Unite, acesta va costa 5 dolari pe luna, in loc de 3 dolari pe luna cat costa pana acum. Scumpiri similare au loc si in alte tari in care abonamentul este disponibil, precum Canada, Australia si…

- Compania se asteapta acum sa cheltuie intre 6 si 8 miliarde de dolari in acest an si in fiecare din urmatorii doi ani, in crestere fata de planul sau anterior de cheltuieli de 5 miliarde de dolari – 7 miliarde de dolari, deoarece urmareste sa intensifice productia la noile sale unitati din Texas si…