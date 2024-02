Stiri pe aceeasi tema

- Acest acord prevede o finantare totala de 118,3 miliarde de dolari – un ajutor in valoare de 60 de miliarde de dolari destinat efortului de razboi din Ucraina si 14,1 miliarde de dolari destinati Israelului. El prevede si o anvelopa de 20,2 miliarde de dolari in vederea unor reforme politice ale migratiei…

- Senatorii americani au ajuns la un acord asupra ajutarii Ucrainei, dupa luni de dezbateri aprige, insa presedintele republican al Camerei Reprezentantilor s-a angajat imediat sa ”ingroape” acest acord, in pofida unui indemn al presedintelui democrat Joe Biden de a-l ”adopta imediat”, relateaza AFP.…

- Dupa o perioada de seceta a listarilor din ultimii doi ani, analistii se asteapta ca ofertele publice initiale din Statele Unite sa isi revina in 2024, pe baza asteptarilor pentru o aterizare lina a economiei SUA. Dar redresareaa fost inegala pana acum. Amer Sports, care detine o serie de marci de sport…

- Apple urmeaza sa lanseze Vision Pro, primul sau dispozitiv de realitate virtuala (sau „computer spațial”, așa cum le place sa ii zica in Coupertino), iar acesta va sparge mai multe bariere. Pe langa cele de performanța in acest spațiu VR, Apple urmeaza sa sparga barierele prețului unui astfel de dispozitiv…

- ​Apple a crescut producția de serie a celui mai nou și scump dispozitiv al sau: caștile VR Vision Pro care au fost prezentate in iunie. Lansarea ar trebui sa fie in februarie, iar pentru asta, compania face loc in magazinele sale și iși pregatește angajații din vanzari, scrie Bloomberg.

- O femeie din Statele Unite ale Americii a caștigat 100.000 de dolari cand a mers la cumparaturi. Aceasta a achiziționat un bilet la jocul $10 Print 'n Play X the Money, lucru ce i-a adus in cont o suma fabuloasa.

- Statele Unite vor contribui cu 3 miliarde de dolari la Fondul verde pentru clima, a anuntat vicepresedinta americana Kamala Harris sambata, la COP28 in Dubai, transmite AFP. Ultima data cand Statele Unite au anuntat o contributie la acest Fond a fost in 2014, scrie observatornews.ro .

- Anul trecut, un monopost F2003-GA, cu care legendarul Michael Schumacher a caștigat al șaselea titlu mondial, s-a vandut cu 14.9 milioane de dolari și a devenit cel mai scump monopost de Formula 1 din era moderna. Acum, acest titlu ii revine unui monopost Mercedes-AMG Petronas W04, dupa ce s-a vandut…