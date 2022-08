Amazon Drive se închide Amazon anunta inchiderea serviciului Drive, care, la fel ca Google Drive, reprezinta o solutie de stocare in cloud pentru utilizatori. Spre deosebire de solutiile Amazon pentru companii, Drive nu s-a bucurat de acelasi succes. Inchiderea serviciului va avea loc treptat si va incepe cu aplicatia mobila. Astfel, ambele versiuni ale acesteia, atat pentru Android, cat si pentru iOS, vor fi scoase din magazinele de aplicatii din 31 octombrie. Apoi, din 31 ianuarie 2023, nu vor mai fi permise upload-urile. In fine, suportul pentru cei care inca mai folosesc serviciul va fi inchis pe 31 decembrie 2023.… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

